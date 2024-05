Smartwatch Multifunzione: PREZZO TOP con uno DOPPIO SCONTO

Uno smartwatch di qualità che ti aiuti a misurare con regolarità e precisione tutte le tue metriche sanitarie non è affatto semplice da trovare. Oggi, tuttavia, su Amazon ne puoi trovare uno che ti potrebbe realmente interessare. Ancora per pochissime ore avrai la possibilità di acquistare questo ottimo smartwatch multifunzione di AcclaFit, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con l’eccellente sconto del 70% più il coupon del 10%, col prezzo finale d’acquisto che crolla a soli 26,99€. Approfitta subito di questa clamorosa offerta!

Smartwatch Multifunzione: acquistalo subito, non te ne pentirai affatto

Con questo smartwatch avrai il monitoraggio della salute per tutto il giorno, con il sensore PPG di alta precisione integrato che riuscirà a monitorare 24 ore su 24 il tuo battito cardiaco. In più, può salvare anche i dati di quando sei a riposo per 7 giorni, così da monitorare i cambiamenti del battito anche a lungo termine. I dati sono disponibili sull’app dedicata H Band, tra cui anche quelli che riguardano la saturazione di ossigeno nel sangue e la pressione sanguigna, che vengono misurate con un sensore basato sulla luce riflessa sul polso.

Il dispositivo andrà a supportare più di 140 modalità di allenamento professionale, tra cui yoga, nuoto, HIIT, corsa, salto, ciclismo, badminton, calcio, ecc. In questo modo, il tuo esercizio sarà più vario e soprattutto scientifico. In più, puoi anche tracciare le tue attività come passi, minuti attivi, distanza e consumo calorico con molta precisione. È impermeabile IP68, resistendo efficacemente all’acqua quando fai la doccia o quando nuoti.

Acquista ora questo favoloso prodotto su Amazon: è disponibile solo per oggi con un doppio sconto del 70% più il 10% dato dal coupon, al prezzo finale di 24,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.