L'elegante Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic ORA lo paghi MENO: approfitta del COUPON in scadenza

Su eBay da alcuni giorni sono esplosi i NOVEDAYS! Ovvero, giorni di promozione durante i quali, grazie all’omonimo Coupon, ottieni uno sconto del 15% su moltissimi prodotti di tendenza. Come questo meraviglioso Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic, il quale abbina eleganza alla funzionalità di un accessorio indossabile completo. Come dicevamo, applicando il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto, otterrai lo sconto del 15% e lo pagherai solo 271,91 euro anziché 319,90! Un bello sconto di ben 47,99 euro!

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic: le caratteristiche

Eleganza e comfort sono le caratteristiche preminenti del Samsung Galaxy Watch 6 Classic, ridisegnato con un formato ridotto, che lo rende più facile da indossare. L’ergonomia fluida e il design circolare intramontabile rendono questo prodotto comodissimo e leggero da indossare. Premi il pulsante di sgancio del cinturino per staccarlo facilmente. Sostituiscilo con un altro per passare da uno stile adatto per l’allenamento a uno per uscire, con un solo tocco. Il vetro ultra resistente in cristallo di zaffiro rende il display dell’orologio resistente e robusto, mentre le classi IP68 e 5ATM lo rendono sufficientemente robusto da poterti accompagnare in tutte le tue avventure.

Monitora anche il sonno, così come il battito cardiaco grazie al sensore PPG integrato. Ti avviserà se il battito è troppo alto o basso. Ti invierà anche una notifica se rileva un ritmo cardiaco irregolare, nonché un suggerimento a fare un ECG per esaminare il ritmo cardiaco più nei dettagli. Misura e tieni traccia della pressione sanguigna direttamente dal polso con Galaxy Watch6. Raccogli altresì dati sul tuo fisico in qualsiasi momento grazie al sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA). Se dovessi cadere, la funzione Rilevamento cadute ti chiederà se hai bisogno di aiuto. Per altre emergenze, basta premere cinque volte il tasto Home così da inviare un SOS ai servizi di emergenza. Tieni traccia dei movimenti in oltre 90 allenamenti.

Puoi effettuare o rispondere a chiamate in entrata, così come rifiutarle. Invia messaggi e rispondi da tutte le chat e social più importanti. Insomma, Lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic abbina eleganza alla funzionalità di un accessorio indossabile completo. Applica il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto, otterrai lo sconto del 15% e lo pagherai solo 271,91 euro anziché 319,90! Un bello sconto di ben 47,99 euro!

