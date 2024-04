Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 in sconto di ben 69€

Se stai cercando un valido smartwatch a un prezzo SHOCK, hai trovato finalmente il prodotto che fa al caso tuo. Il Samsung Galaxy Watch4 è in sconto di ben 69€ da Mediaworld, permettendoti di portarlo a casa a soli 149,99€ invece di 219,90€. Non fartelo scappare finché sei ancora in tempo!

Elegante e performante: Samsung Galaxy Watch4

Gli smartwatch Samsung sono una proposta sempre perfetta se stai cercando un dispositivo dalle potenzialità incredibili a un prezzo shock. Lo smartwatch Galaxy Watch4, in particolare, è un’ottima scelta a partire dal design! In primis, vanta un’estetica raffinata e moderna e in più è dotato di un display touch AMOLED vivido e luminoso offre una visualizzazione nitida e dettagliata di qualsiasi notifica.

Inoltre, vi permette di monitorare al meglio salute e attività fisica. Essendo dotato di un avanzato sensore di frequenza cardiaca, un sensore di ossigeno nel sangue e una serie di sensori per l’allenamento, questo smartwatch tiene traccia accuratamente del tuo battito cardiaco, dei tuoi livelli di ossigeno nel sangue e delle tue attività fisiche!

Inoltre, il Galaxy Watch4 è dotato di una serie di funzionalità intelligenti per semplificare la tua vita. Grazie al sistema operativo Wear OS di Google, infatti, puoi accedere a una vasta gamma di app direttamente dal tuo polso, dal controllo della musica alla gestione delle chiamate, passando per la ricezione delle notifiche e altro ancora.

Essendo pensato per accompagnarti in ogni avventura, questo smartwatch è anche resistente all’acqua fino a 50m di profondità, quindi puoi indossarlo tranquillamente durante l’allenamento in piscina o anche sotto la doccia. Da menzionare assolutamente anche la batteria a lunga durata che ti consente di utilizzare il tuo smartwatch per diversi giorni, senza doverlo ricaricare! Ti consigliamo di acquistarlo finché sei fortunato e puoi portarlo a casa in sconto del 69€.

