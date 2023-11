Lo smartwatch impermeabile per rispondere alle chiamate ORA lo paghi SOLO 20 euro!

Lo smartwatch WeurGhy, con display da 1.85″, opzione Effettua/Risposta Chiamate, IP68 Impermeabile, 112 Modalità Sportive, Cardiofrequenzimetro, Contapassi e monitoraggio del sonno ora lo paghi solo 29,99 euro. Grazie alla Combo sconto del 50% più Coupon di 10 euro applicando una semplice spunta! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch WeurGhy: le caratteristiche

Lo Smartwatch WeurGhy è dotato di un altoparlante integrato di alta qualità e di un microfono ad alta definizione; è possibile effettuare o ricevere chiamate direttamente dopo la connessione al telefono tramite Bluetooth e orologio fitness sincronizza in tempo reale i messaggi di testo e i messaggi dalle app (ad esempio, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Skype, ecc.), consentendo di godere di una vita intelligente ricca e colorata. E’ dotato altresì di uno schermo TFT-LCD da 1,85 pollici con touch screen HD a colori, che offre un maggiore impatto visivo e più spazio per i contenuti. L’orologio smart watch dispone di oltre 200 splendidi quadranti tra cui scegliere nell’app, oppure è possibile personalizzare il proprio quadrante scegliendo un’immagine dalla galleria del telefono; sono inoltre disponibili due diversi stili di cinturini che si possono cambiare a piacimento.

L’orologio smartwatch dispone di 112 modalità sportive, tra cui camminata, corsa, ciclismo, salto della corda, pallacanestro, calcio, yoga e altri sport, registrando accuratamente dati come passi, distanza, calorie e tempo di esercizio, per comprendere chiaramente il proprio esercizio. Fitness Watch è impermeabile con grado di protezione IP68, per cui è possibile utilizzarlo anche nei giorni di pioggia o in piscina. Vanta un sensore ottico integrato ad alte prestazioni che monitora automaticamente e continuamente la SpO2 e la frequenza cardiaca 24 ore al giorno. Inoltre, tiene traccia del sonno e dei modelli di respirazione, consentendo di conoscere la durata e la qualità del sonno, in modo da essere più consapevoli della propria condizione fisica e aiutare a sviluppare uno stile di vita più sano. E’ alimentato da una batteria ad alta capacità da 280 mAh, che richiede solo un’ora e mezza di ricarica, fino a 7 giorni di utilizzo, 30 giorni di standby e un design a basso consumo energetico. Compatibile con IOS e Android. Ci sono molte funzioni utili aggiuntive come le previsioni del tempo, l’allenamento della respirazione e la sveglia.

Lo smartwatch WeurGhy ora lo paghi solo 29,99 euro. Grazie alla Combo sconto del 50% più Coupon di 10 euro applicando una semplice spunta! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.