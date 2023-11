BLACK FRIDAY sulle scarpe PUMA UNISEX: se hai questa taglia le paghi il 44% in meno!

Il Black Friday in corso su Amazon sta riguardando anche le iconiche scarpe Puma. Quelle che presentiamo qui riguarda delle sneakers che ben si adattano a tutte le occasioni della giornata. Quindi non solo l’attività fisica, ma anche il lavoro, lo shopping, le uscite serali. Del resto sono molto comode ma anche eleganti. Oggi le paghi scontate del 44%, quindi solo 30,71 euro! La taglia in questione è la numero 43 ma le occasioni sono tante!

PUMA Smash V2 L: le caratteristiche

Partiamo da questo semplice e ammaliante modello di scarpe da ginnastica, in total black, con il nome del brand un po’ più chiaro sui lati. Una scarpa da ginnastica in pelle, utilizzabile anche per altri momenti della giornata, proprio per il design minimal. Molto comoda anche in caso di pioggia. La soletta imbottita e la suola ammortizzata forniscono un supporto ottimale per i piedi.

Il prezzo è di 30,71 euro, dunque lo Sconto è del 44%! Puoi anche decidere di regalarle per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.