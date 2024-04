SOLO 10 EURO per 2 Lampadine SMART Aigostar: applica il MEGA COUPON Amazon

Crea l’atmosfera che vuoi a casa con luci sempre diverse grazie alle Lampadine intelligenti Aigostar Mesh! Oggi la confezione da 2 pezzi è disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Lampadine intelligenti Aigostar Mesh: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Lampadine intelligenti Aigostar Mesh sono dotate di chip Bluetooth mesh 5.0, quindi non è necessario scaricare un’app. Il protocollo mesh supporta la comunicazione libera tra dispositivi multipli: si tratta di una soluzione eccellente per il controllo di più luci e, in questo modo, le prestazioni di connessione sono più stabili e la velocità di connessione più veloce.

Supportano il controllo tramite telecomando, Alexa, Google Home e l’app AigoSmart. Amazon Echo consente il controllo vocale diretto mentre, se collegate all’app AIGOSMART, possono anche essere sincronizzate per un controllo da remoto.

Queste lampadine smart alexa Aigostar offrono dieci modalità dinamiche, fornendo illuminazione perfetta per ogni situazione. Puoi scegliere la temperatura del colore della luce da calda a 2700 Kelvin a bianco freddo 6500 Kelvin, con luminosità variabile dal 1% al 100%.

In più questa modello da 6.5W equivale a una lampadina a incandescenza da 45W, emettendo 555 lumen. In questo modo avrai l’illuminazione di cui hai bisogno in casa con un forte risparmio energetico quindi senza nessuna ripercussione in bolletta.

