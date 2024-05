SOLO 10 EURO per il Caricatore USB C a doppia porta: applica il MEGA COUPON

Per ricaricare velocemente due dispositivi in contemporanea, sfrutta il Caricatore USB C da 35W NOVOO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad un coupon del 40% da applicare al momento dell’ordine.

Caricatore USB C da 35W NOVOO: ricarica extra nella massima sicurezza

Il Caricatore USB C da 35W NOVOO è dotato di due porte e, grazie all’esclusiva tecnologia di rilevamento intelligente della compatibilità, è possibile caricare telefono e tablet contemporaneamente con prestazioni massime di un laptop a singola connessione fino a 35W.

Questo caricatore da parete soddisfa gli standard di sicurezza per garantire la vostra sicurezza: grazie alla protezione integrata contro sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, puoi essere sicuro che i tuoi dispositivi rimarranno al sicuro durante la ricarica.

Grazie alla più recente tecnologia GaN III, il nostro adattatore è più piccolo dei caricabatterie originali da 30W, rendendolo ideale per la ricarica in movimento. Inoltre, il design compatto può essere facilmente riposto in tasca o nella tasca dei pantaloni senza compromettere le prestazioni.

La compatibilità è praticamente universale: puoi utilizzarlo con MacBook Air, iPad Pro/Air/Mini, iPhone 14-8 Series, Samsung S10/S20/S22+, Google Pixel, Switch, Surface Book e altro ancora. In tutti i casi il funzionamento sarà impeccabile e la ricarica velocissima, così da non rischiare più di rimanere a corto di energia.

