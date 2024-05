SOLO 10 EURO per la Lampadina WiFi TP-Link compatibile con ALEXA

Da oggi in poi potrai creare l’atmosfera che vuoi in casa in qualsiasi momento grazie alla Lampadina WiFi Tapo TP-Link! Al momento è disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad uno sconto del 27%.

Lampadina WiFi Tapo TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampadina WiFi Tapo TP-Link, con 1055 lumen (equivalenti a 75 W) di illuminazione nitida e di alta qualità, è ideale per qualsiasi spazio domestico che richieda un’illuminazione più brillante.

Puoi progettare facilmente scenari per la tua routine o attività quotidiana personalizzando la luminosità, la temperatura e i colori della luce, con milioni di tonalità tra cui scegliere tramite l’app Tapo. Inoltre, con il supporto del protocollo Matter, Tapo L535E può interagire perfettamente con altri prodotti certificati su tutte le piattaforme.

L’app Tapo ti permette di controllare da remoto la lampadina e di monitorare i consumi di energia: accendi la luce dell’ingresso un attimo prima di tornare a casa la sera tardi, oppure sfrutta la Modalità Assenza per accendere e spegnere le luci ad intervalli casuali e simulare la tua presenza in casa quando sei in viaggio.

Oltre al controllo tramite app, questo dispositivo offre numerosi tipi di controllo locale: è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per sfruttare i comandi vocali, inoltre essere abbinata a un tasto smart come Tapo S200B che permette di impostare fino a 3 diversi trigger tra cui controllo on-off e regolazione luminosità.

