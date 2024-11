Solo 11€ per Presa Smart con Consumo Energetico Meross: maxi sconto del -40%

Monitora i tuoi consumi e risparmia in bolletta con questa Presa Smart con Consumo Energetico Meross Matter! Oggi è disponibile su Amazon a soli 11 euro con uno sconto bomba Black Friday del 40%.

Presa Smart con Consumo Energetico Meross Matter: come utilizzarla al meglio

La Presa Smart con Consumo Energetico Meross Matter si caratterizza per un contatore di energia interno che fornisce all’app Meross rapporti in tempo reale sul consumo di energia dei dispositivi, oltre a dati storici. Inoltre, è possibile misurare la produzione di energia elettrica, adatta per monitorare i pannelli solari fotovoltaici sul balcone.

La modalità di installazione è più semplice che mai: basterà collegare la spina WiFi alla fonte di alimentazione e dire all’Amazon Echo di rilevare il dispositivo. Successivamente Alexa eseguirà la scansione del dispositivo e completerà automaticamente l’accoppiamento.

La compatibilità della presa è davvero universale tanto che può connettersi a tutte le app e controllare tutti i dispositivi, che siano Apple, Google, Alexa o Samsung. Inoltre non è necessario installare app di terze parti, non è necessario registrare account nel cloud e non è previsto il tracciamento.

Per finire, questo modello può comunicare senza problemi nella rete locale anche senza una connessione a Internet. In alternativa, è possibile controllare la spina WiFi tramite l’app Meross da scaricare sul tuo smartphone.

