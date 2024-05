SOLO 4 EURO per le Cuffie USB C: applica il DOPPIO COUPON da urlo!

Al momento su Amazon puoi acquistare degli auricolari strepitosi ad un prezzo mai visto prima! Parliamo delle Cuffie USB C MAS CARNEY, oggi disponibili a soli 4 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie USB C MAS CARNEY: audio impeccabile e massima comodità

Le Cuffie USB C MAS CARNEY sono dotate di un tweeter da 8 mm e un woofer da 8 mm per formare un array di altoparlanti duali, offrendoti un’esperienza sonora più chiara e bilanciata.

I cavi colorati con processo di cablaggio intrecciato e un design trasparente della matrice degli altoparlanti mostrano il tuo gusto ovunque, in qualsiasi momento. Inoltre dispongono di chipset integrati compatibili con la maggior parte dei dispositivi musicali USB-C standard, come smartphone, tablet, laptop e così via.

Allo stesso modo, la qualità del prodotto ha standard elevati in quanto è composto da materiali ineccepibili, nove processi produttivi e sei punti di controllo di qualità così da garantire la massima resistenza e durata nel tempo.

Per finire, il servizio di assistenza post-vendita è sempre attivo e, in caso di danni, difetto originale o altro difetto di trasporto, viene fornita una sostituzione gratuita del prodotto o supporto di rispedizione.

