Solo 4€ per il Mini Localizzatore GPS che monitora tutto: offerta in scadenza

Per monitorare qualsiasi cosa, che si tratti di veicoli o bambini, prova questo mini gadget che oggi trovi su Amazon ad un prezzo pazzesco! Si tratta del Localizzatore GPS per veicoli, oggi disponibile a soli 4 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon dell’8% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, il doppio sconto è eccezionale e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Localizzatore GPS per veicoli: modalità di utilizzo e funzionalità

Questo mini Localizzatore GPS per veicoli è un gadget ideale se vuoi avere tutto sotto controllo, sia che si tratti di veicoli, bambini o animali domestici.

Si tratta di un piccolo Tracker satellitare che contiene un chipset che può accettare i segnali trasmessi dai satelliti per completare le funzioni di posizionamento e navigazione in qualsiasi luogo tu sia.

Il dispositivo garantisce una copertura completa in tutto il mondo grazie ad una scheda SIM integrata internazionale inclusa. La sua versatilità è davvero impressionante, tanto che potrai tracciare auto, veicoli, camion, bambini, motocicli, ATV, barche, droni, animali domestici, e anche oggetti personali come portafoglio, bagagli, beni di valore e così via.

Anche la modalità di utilizzo è semplicissima in quanto l‘interfaccia dell’app è user-friendly e fornisce un’esperienza utente senza soluzione di continuità, con tutti i dati trasmessi e memorizzati in modo sicuro per proteggere la privacy dell’utente.

