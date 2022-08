Solo su eBay la nuovissima Xiaomi Mi Smart Band 7 a prezzo REGALO

L’offerta eBay sull’ottima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 rappresenta una di quelle occasioni uniche che non puoi assolutamente farti scappare di mano, a maggior ragione quando è in sconto al prezzo più conveniente sul web. Ad appena 49€, infatti, la nuovissima smartband di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue esigenza da ogni punto di vista.

Piccola, leggera, compatta, impermeabile e munita di un ottimo display AMOLED da 1.62 pollici, il fitness tracker del colosso cinese è sempre a tua disposizione per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali, le prestazioni relative ai tuoi allenamenti e le notifiche in arrivo sul tuo telefono.

eBay porta in sconto al prezzo più basso l’ottima Xiaomi Mi Smart Band 7

Dietro il display è presente un precisissimo sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la VO2Max. Con un’autonomia di ben 14 giorni con una singola carica, la smartband di Xiaomi rappresenta il wearable economico più completo tra quelli disponibili sul mercato.

Non perdere per nessun motivo questa incredibile occasione di allacciare al polso la migliore smartband economica del momento. Acquistala subito per riceverla a casa in pochissimo tempo e per provare con mano le incredibili novità di cui non potrai più fare a meno.

