Solos AirGo Vision: occhiali smart con Gemini e GPT-4o

Occhiali smart sono un concetto non particolarmente nuovo, basta pensare ai mitologici Hololens di Microsoft, o più recentemente i Ray-Ban prodotti da EssilorLuxottica in collaborazione con Meta. Sono occhiali smart perchè permettono di scattare foto e registrare video, postare direttamente su Facebook e Instagram, live comprese, e interagire con l’i.a. di Meta. Da oggi però c’è un concorrente che promette le stesse funzioni avanzate e anche di più: Solos AirGo Vision.

Solos AirGo Vision si distinguono per la loro struttura modulare. La videocamera può essere facilmente rimossa dalla montatura, rendendo gli occhiali adatti a qualsiasi ambiente, anche in quelli dove le riprese sono vietate. L’interazione con gli occhiali avviene tramite comandi vocali, grazie ai microfoni e agli altoparlanti integrati. Un LED di notifica discreto avvisa l’utente di chiamate in arrivo, nuove email e altre informazioni provenienti dallo smartphone connesso. A livello di supporto i.a AirGo Vision integrano il modello GPT-4o di OpenAI e supportano Google Gemini e Claude di Anthropic. L’integrazione tra camera, controllo vocale e intelligenza artificiale può essere sfruttata in vari modi. Quello base è la semplice informazione su cosa stiamo osservando. Ma possiamo interpellare le intelligenze artificiali, una volta riconosciuto un oggetto, per fare una ricerca comparativa di un prezzo. O per indicarci un percorso dandoci indicazioni passo passo fino alla meta o aiutandoci in piccoli lavoretti di casa o perché no, per una ricetta. Il costo? 249 dollari, circa 232 euro al cambio attuale. Un prezzo davvero competitivo, che però non include il modulo fotografico da comprare a parte.