Sony lancia la sua piattaforma blockchain Soneium: cambia il futuro della musica

Sony, il gigante del comparto musica, è pronta a lanciare la sua blockchain. Sviluppato dalla joint venture di Sony con sede a Singapore e Startale Labs, Sony Block Solution Labs, Soneium viene descritto come la “rete infrastrutturale che costituisce la base di Web3 “.

Fondata nell’ottobre 2023, Sony possiede il 90% della joint venture, mentre Startale Labs detiene la restante quota del 10%.

Soneium fungerà da blockchain pubblica con una rete aperta, consentendo a chiunque di partecipare.

L’azienda punta a trasformare Soneium in qualcosa di più di una semplice piattaforma blockchain, ma anche in una soluzione Web3 completa, offrendo servizi che vanno dal livello infrastrutturale allo sviluppo di applicazioni.

I produttori di Soneium hanno affermato nel comunicato stampa che avrebbero “sfruttato la vasta rete di distribuzione globale del Gruppo Sony nei settori dell’intrattenimento, della finanza, dell’elettronica e dei giochi “, il che avrebbe fornito “un’opportunità senza precedenti per introdurre la tecnologia blockchain agli utenti globali”.

Hanno aggiunto: “Lavoreremo per supportare i creatori nell’espansione della loro creatività e nel rafforzamento del loro coinvolgimento con la community dei fan. “In particolare, studieremo la protezione dei diritti sulla creatività creata dai creatori, nuovi meccanismi per restituire i profitti a sostegno dei creatori e dei fan e opportunità per i creatori di essere attivi nel mondo digitale e reale”.

Il riferimento allo sfruttamento della rete di Sony nell’intrattenimento (che include Sony Music Group), più il suggerimento che Soneium potrebbe aiutare con la “protezione dei diritti”, alludono entrambi al potenziale coinvolgimento della musica nel futuro della tecnologia.

Sony Block Solution Labs ha sviluppato la tecnologia per affrontare i limiti dell’attuale ecosistema Web3, ha affermato l’azienda. Sebbene Web3 abbia il potenziale per decentralizzare il potere e creare nuove opportunità, ha faticato a ottenere un’adozione diffusa a causa della mancanza di utilizzo e di un’esperienza utente complessa, ha affermato Sony.

“Sviluppando la blockchain, che è l’infrastruttura di base di Web3, saremo in grado di fornire soluzioni Web3 complete dall’infrastruttura al livello applicativo, piuttosto che fornire solo servizi parziali”, ha affermato la joint venture Sony.

L’azienda prevede inoltre di esplorare in che modo Soneium possa essere utilizzato per proteggere i diritti dei creatori di contenuti, offrendo loro nuovi modi per trarre profitto dal loro lavoro e migliorando al contempo il coinvolgimento dei fan.

Oltre alle proprie iniziative, Sony sta invitando sviluppatori e creatori a creare applicazioni sulla piattaforma Soneium. L’azienda fornirà strumenti e risorse per aiutare gli sviluppatori a creare esperienze innovative e coinvolgenti.