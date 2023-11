Sony SRS-XB100 grande qualità audio in super sconto!

Sony SRS-XB100 è un altoparlante wireless, di piccole dimensioni, comodo ed estremamente portatile, ma caratterizzato da un suono cristallino e potentissimo! Non è il solito plasticone da quattro soldi, la qualità audio Sony si sente tutta! E come se non bastasse è anche bello da vedere, con un design originale e per nulla banale! Oggi questo piccolo gioiellino è scontatissimo su Amazon, il taglio di prezzo è davvero notevole: MENO 37%, con un costo finale di 40,99 euro! Non male, vero? Subito nel carrello Amazon!

Come suona bene!

Il design di Sony SRS-XB100 è semplice ed elegante, con una forma rotonda e un corpo compatto e leggero. Questo lo rende estremamente portatile, consentendo di portarlo ovunque si desideri. Inoltre, l’altoparlante è resistente agli spruzzi d’acqua, è garantito IP67, rendendolo una scelta ideale per l’utilizzo all’aperto, magari in spiaggia o in piscina! E come se non bastasse ha un nuovo rivestimento UV per suonare senza problemi di surriscaldamento anche sotto il sole.

Questo piccolo speaker produce un suono ampio. Il Sound Diffusion Processor diffonde il suono in tutte le direzioni. Il Passive Radiator e lo speaker full range esaltano le basse frequenze per offrire bassi profondi. Senza dimenticare un audio complessivo chiaro e bilanciato, con dettagli eccezionali e una ricca profondità sonora.

La connettività wireless è un’altra caratteristica notevole di Sony SRS-XB100. È possibile collegare facilmente il proprio dispositivo, come uno smartphone o un tablet, tramite Bluetooth e riprodurre la propria musica preferita. Supporta anche le chiamate in viva voce, graziate poi dalla tecnologia Echo Cancelling che permette a due persone di parlare insieme senza interruzioni o disturbi.

La batteria offre un’autonomia fino a 16 ore di riproduzione continua, segno questo che le gite fuori porta avranno sempre una colonna sonora, Sony SRS-XB100 non di scaricherà mai nel bel mezzo di una festa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.