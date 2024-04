Sony TV 43 pollici 4K: costa meno di 550€ e offre il massimo!

Quando si parla di diagonale di schermo, non è sempre indispensabile puntare sui numeri. Ci sono moltissimi ambienti in cui, di solito, si opta per dimensioni inferiori ai 50 pollici. Questo però non vuol dire non puntare sulla qualità! Ecco la Sony TV 43 pollici 4K in super promo Amazon del 26% a soli 519€! Risparmia, ma scegli la qualità!

Punta sulla qualità: scegli la Sony TV 43 pollici e risparmia!

Nel panorama TV, Sony è indubbiamente uno dei produttori più scelti dai consumatori. Se consideriamo le tantissime proposte dell’azienda, tutti coloro i quali cercano una buona TV 4K di nuova generazione non possono che prendere in considerazione almeno una di queste.

Se sei in cerca di una Sony TV, ma non ti serve una diagonale di schermo che supera i 50 pollici, devi assolutamente considerare per l’acquisto questo modello da 43 pollici.

Si tratta di una TV con pannello LED, 4K HDR e con molte altre caratteristiche interessanti. Ottimo contrasto e ottima resa grafica: questo modello, grazie al processore grafico Sony integrato, riesce a riprodurre ogni immagine in modo impeccabile.

La Sony TV 43 pollici 4K in sconto oggi, arriva con a bordo porte HDMI 2.1: perfette per il gaming e per garantire zero latenza audio e video. Non manca inoltre l’uscita ottica, il tuner digitale terrestre e satellitare, oltre a tutte le connessioni tradizionali che solitamente sono presenti su TV di questo genere.

A bordo troviamo inoltre il sistema operativo Google TV: tra i più flessibili disponibili sul mercato. Permette di accedere alle app dei servizi più utilizzati in Italia oltre ad integrare non solo il sistema Cast di Google, ma anche AirPlay di Apple.

Approfitta della promo Amazon e risparmia il 26% sull’acquisto di questa Sony TV 43 pollici 4K. Il prezzo? Solo 519€! Scegli la qualità: non farti scappare questa fantastica offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.