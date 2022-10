Sony WF-1000XM4 ad un prezzo FOLLE: sconto del 35% su Amazon

Se vuoi sperimentare una qualità audio superiore, non puoi non comprare le cuffie in-ear True Wireless Sony WF-1000XM4 con cancellazione del rumore. Acquistale ora su Amazon a soli 190,99€ invece di 280,00€.

Dotato del processore integrato V1 e la cancellazione attiva del rumore, due microfoni in ciascun auricolare eliminano attivamente i fastidiosi suoni ambientali. ANC è una funzione ideale quando si cerca di ascoltare l’audio all’aperto o vicino ad altre persone, ma a volte è comunque necessario connettersi con il mondo che ci circonda. A tal fine, puoi attivare la modalità Ambient Sound per far rientrare l’ambiente o utilizzare la pratica funzione Speak-to-Chat per ridurre automaticamente il volume della musica e il filtro ANC semplicemente parlando.

Una solida connettività e un’eccezionale riproduzione audio sono essenziali in un paio di veri auricolari wireless e per questo le cuffie offrono il supporto per l’audio ad alta risoluzione e una connessione Bluetooth ottimizzata che trasmette in streaming direttamente a ciascun auricolare. Questa connessione aiuta a ridurre il lag e mantiene l’audio sincronizzato durante lo streaming di video.

Ascoltare musica o un podcast con ANC attivato non sarà un problema, ma cosa succede se hai bisogno di una conversazione veloce? Senza la necessità di cambiare modalità e regolare i livelli del volume, Speak-to-Chat fa tutto automaticamente. Tutto quello che devi fare è parlare. I microfoni integrati rilevano che stai parlando e lasciano entrare automaticamente il suono ambientale e abbassano il volume di riproduzione. Quando hai finito con la conversazione, anche gli auricolari lo sapranno, invertendo il volume.

Quando si effettuano chiamate in vivavoce, essere ascoltati e sentire gli altri è essenziale ma difficile quando si è fuori per strada o in una zona rumorosa. Per risolvere questo problema, Sony incorpora microfoni beamforming e un sensore a conduzione ossea. I microfoni focalizzano il loro pattern sulla tua voce, mentre il sensore capta le vibrazioni ossee prodotte nella tua bocca mentre parli. Quando si tratta di sentire gli altri, è possibile attivare la cancellazione del rumore durante una chiamata mobile per bloccare l’audio circostante.

Se abilitati, gli auricolari possono apprendere i luoghi che visiti di frequente e come ascolti in ogni luogo. Quindi, quando rivisiti quei luoghi, può regolare automaticamente l’audio secondo necessità.

Con una carica completa, gli auricolari possono funzionare fino a 8 ore in modalità ANC. È inclusa una custodia di ricarica dotata di una propria batteria per ulteriori 16 ore di autonomia. Basta posizionare gli auricolari all’interno e chiudere la custodia per iniziare a ricaricarli. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime ricordati di richiedere la spedizione gratuita.

