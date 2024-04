Sony WH-1000XM5, top di gamma con ANC ad un prezzo mai così basso MENO 114 euro!

Ma quanto sono belle queste cuffie True Wireless Bluetooth Sony WH-1000XM5? Tanto, anzi tantissimo! E suonano anche alla grande essendo un dispositivo Premium, fascia alta, con caratteristiche eccellenti a tutto tondo. Grazie a driver nuovi, nuove funzionalità, un’estetica più moderna e originale, Sony WH-1000XM5 hanno da subito lasciato il segno come tra le migliori cuffie Bluetooth dotate di cancellazione attiva dei rumori sul mercato, perfette per quando si viaggia o in rumorosi e affollati uffici open space! Il prezzo è la ciliegina sulla torta: MENO 19%, da 419 euro crolla vertiginosamente sino a 305 euro! Un taglio netto di 114 euro!

Linee eccezionali, suono eccezionale

Sony WH-1000XM5 sono dotate di cuscinetti in pelle sintetica morbida e una fascia altrettanto morbida e imbottita che riduce la pressione sulla testa e non affatica. Nonostante un peso non propriamente piuma, circa 250 grammi, Sony WH-1000XM5 risultano essere estremamente comode, e anche dopo ore di utilizzo sarà come non averle indossate, tanto sono comode e col peso ben distribuito.

Sony WH-1000XM5 sono soprattutto un concentrato incredibile di tecnologia, tanto che Sony ha vinto per due anni di seguito con la serie 1000X il premio What Hi-Fi! Dotazione abbondante e all’avanguardia per essere il top del top in ogni settore: due processori, otto microfoni e driver innovativo. Tutto ciò si traduce in suono estremamente chiaro e nitido con bassi potenti e alti e medi estremamente equilibrati.

La cancellazione è l’altro, ovvio, punto di forza delle cuffie Sony WH-1000XM5. Se già i comodi e imbotti padiglioni isolano ottimamente dai rumori esterni, attivando la cancellazione attiva vi isolerete completamente! In aereo non sentirete il rombo continuo dei motori! Tutto ciò grazie ad ai già citati microfoni e gli algoritmi di riduzione del rumore basati su IA, che agiscono in modo efficace anche in chiamata telefonica.

Da ultimo, ma non per importanza, anche la durata della batteria è super Premium, e non potrebbe essere altrimenti: fino a 30 ore!

