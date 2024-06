Sorriso SMAGLIANTE con lo Spazzolino elettrico Oral-B in SUPER OFFERTA

Se vuoi un sorriso sano e più smagliante che mai, non farti scappare la super promozione sullo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Vitality 100 Oral-B! Oggi è disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Vitality 100 Oral-B: modalità di utilizzo

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Vitality 100 Oral-B ti assicura un sorriso bianco e smagliante come non mai!

È dotato di testine rotonde che circondano ciascun dente e possono raggiungere le aree difficili tra loro, rimuovendo la placca. In particolare, dispongono di setole a forma di X clinicamente testate che si adattano e raggiungono le superfici dei denti, raccogliendo la placca che i normali spazzolini non riescono a raggiungere per una pulizia profonda ed efficace.

Inoltre la tecnologia Oral-B combina diversi tipi di setole per fornire protezione e delicatezza alle gengive. In questo modo è assicurata una piacevole esperienza di spazzolatura in ogni momeno della giornata.

I dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi per ottenere un’efficienza igienica. Per facilitarti nel ricambio le testine Oral-B sono dotate di setole con indicatore di utilizzo che segnala quando è il momento di sostituirle in base al tuo stile di spazzolatura.

Per di più, lo spazzolino vibra ogni 30 secondi per avvisarti di cambiare l’area che stai spazzolando ed assicurare dei risultati perfetti!

Oggi lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Vitality 100 Oral-B è disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto del 19%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.