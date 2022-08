Sorteggi Champions League 2022-23 da Istanbul: come vederli in streaming gratis

Siamo alle battute iniziali di una nuova quanto lunga stagione calcistica 2022-2023, quest’anno resa ancora più “pesante” dalla presenza dei Mondiali “invernali” in Qatar che di fatto hanno rivoluzionato letteralmente i calendari, con i tornei spezzati a metà e compressi all’inverosimile.

Compresa la tanto attesa edizione annuale della UEFA Champions League che ripartirà di fatto il prossimo giovedì 25 agosto 2022 da Istanbul, con i sorteggi. Milan, Juventus, Inter e Napoli conosceranno infatti le loro avversarie nel girone. La cerimonia del sorteggio comincerà dalle ore 18:00 e sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming su Prime Video, Sky, Mediaset e sul sito ufficiale della Uefa.

Sorteggi di UEFA Champions League 2022-23, ecco come seguirli in streaming

Il sorteggio per i gironi della UEFA Champions League, come scritto prima, si terranno giovedì 25 agosto 2022. Parteciperanno le 26 squadre qualificate di diritto e le 6 vincitrici degli spareggi del 23 e 24 agosto, per un totale di 32 club, suddivisi in 4 fasce. La cosiddetta “fase a gironi” si svolgerà quindi da settembre a novembre, quando poi ci saranno invece i sorteggi relativi agli ottavi di finale. Ecco nel dettaglio come sono suddivise le fasce e dove sono inserite le squadre italiane:

Prima fascia : Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Milan , Psg, Porto, Ajax, Eintracht Francoforte

: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Psg, Porto, Ajax, Eintracht Francoforte Seconda fascia : Barcellona, Lipsia, Juventus , Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Siviglia

: Barcellona, Lipsia, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Siviglia Terza fascia : Inter , Napoli , Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen

: , , Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen Quarta fascia: Celtic, Marsiglia, Club Brugge più cinque squadre provenienti dai playoff.

