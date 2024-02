SOTTILE, POTENTE e con CAM da 50MP: Redmi 12 a 143€ su Amazon (-18%)

C’è un motivo per cui Redmi 12 è considerato uno tra i migliori budget phone Android del momento, e quest’oggi lo puoi scoprire anche tu di persona se prendi al volo questa strepitosa offerta di Amazon. Sfruttando lo sconto immediato del 18%, infatti, il device del colosso cinese è pronto a stupirti sotto tutti i punti di vista a fronte di una spesa ridicola di appena 143€.

Bello, leggero, sottile e con un look & feel accattivante sotto tutti i punti di vista, lo smartphone a marchio Redmi è perfetto per navigare in rete, telefonare, ascoltare la musica, chattare sui social, scattare foto ad altissima risoluzione e molto altro.

Il popolarissimo budget phone Android Redmi 12 è in vendita su Amazon ad appena 143€

Ti sembrerà quasi impossibile, ma a 143€ hai la possibilità di stringere tra le mani un device con un bel pannello ad altissima risoluzione, con una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, e con un comparto hardware in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Se ti piace scattare tante foto e registrare video ad altissima risoluzione, Redmi 12 è in grado di farlo grazie al modulo fotografico multiplo con a bordo un sensore principale da ben 50MP.

Impossibile lasciarsi scappare Redmi 12 a un prezzo così conveniente, a maggior ragione se consideri che ti arriva a casa già domani e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

