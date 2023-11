Sound PREMIUM e prezzo LOW COST per Samsung Galaxy Buds2 Pro

Con uno sconto immediato del 44% è matematicamente impossibile lasciarsi scappare l’offerta di Amazon che vede protagonista le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro, uno tra i migliori modelli attualmente in circolazione.

Al prezzo di appena 129€, ovvero di un paio di cuffie TWS di fascia economica, hai a disposizione un sistema audio che eredita le migliori tecnologie di trasmissione audio e un design mozzafiato.

Sconto shock del 44% su Amazon per le cuffie TWS Samsung Galaxy Buds2 Pro

Leggere, comodissime da indossare e con un rivestimento esterno resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IPX7), le cuffie del colosso sudcoreano sono pronte a sorprenderti sotto tutti i punti di vista.

Troviamo un suono equilibrato e armonico nota dopo nota con la tecnologia audio Hi-Fi a 24bit, mentre tre microfoni esterni tracciano ed eliminano con precisione i rumori circostanti per assicurarti un’esperienza di ascolto immersiva. Inoltre, c’è il supporto all’Audio 360° per darti l’impressione di essere immerso nel suono in riproduzione e anche la tecnologia Voice Detect per parlare liberamente con chi ti sta attorno senza riporle nel case.

Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare le cuffie premium di Samsung a un prezzo così conveniente; mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

