Sound PRO e design HOT: le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro giù del 40%

Amazon ha intenzione di rivoluzionare tutto dandoti la possibilità di acquistare le ottime cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro a un prezzo davvero conveniente. Infatti, complice un ottimo sconto immediato del 40% che ti permette di risparmiare 91€, quest’oggi le cuffie del colosso sudcoreano costano appena 138€ con consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Compatte, leggerissime e super comode da indossare per tutto il giorno, le cuffie TWS (true wireless) a marchio Samsung nascono con l’obiettivo di garantire sempre e comunque una qualità di ascolto senza sbavature.

Crollo verticale di Samsung Galaxy Buds2 Pro su Amazon: sconto shock

Non solo supportano al 100% i comandi touch per gestire rapidamente il playback audio e anche la componente telefonica, ma integrano anche la tecnologia di cancellazione attiva dei rumori per ascoltare le tue playlist preferiti senza distrazioni esterne. Inoltre, nonostante il peso piuma, è presente una batteria di lunga durata protetta da materiali impermeabili agli schizzi e alla polvere (certificazione IPX7).

Non perdere l’incredibile offerta di Amazon che ha come protagonista le ottime cuffie del colosso sudcoreano, quest’oggi incredibilmente in vendita con uno sconto del 40% che si somma alla consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

