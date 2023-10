Sound SCONVOLGENTE e prezzo RIDICOLO: JBL Wave Buds a 49€ su Amazon

Preparati a un’esperienza di ascolto superlativa con gli auricolari wireless JBL Wave Buds, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero impossibile da lasciarsi scappare. Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 17%, infatti, qeust’oggi gli auricolari del colosso hi-tech possono essere tuoi spendendo la cifra minima di appena 49€.

JBL è uno tra i maggiori brand in ambito audio del mondo, e gli auricolari wireless quest’oggi in offerta su Amazon sono in grado di soddisfare le tue personali esigenze senza lasciare nulla al caso.

Appena 49€ su Amazon per gli auricolari wireless JBL Wave Buds: crollo del 17%

Leggerissimi, comodissimi da indossare e con una batteria integrata che ti accompagna facilmente per ben 32 ore consecutive, con gli auricolari wireless JBL Wave Buds puoi ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio che ti lascerà a bocca aperta.

Non solo sono realizzati con materiali impermeabili ad acqua e polvere (certificazione IP54 e IPX2), ma sono anche perfettamente compatibili con iOS e Android; inoltre, come se non bastasse, gli auricolari supportano anche la tecnologia Deep Bass Sound per spingere al massimo i bassi e la funzionalità TalkThru per parlare con chi ti sta vicino senza rimuoverli dalle orecchie.

A questo prezzo diventa impossibile lasciarsi scappare l’offerta Amazon sugli auricolari JBL, a maggior ragione oggi che puoi acquistarli con il 17% di sconto e sfruttare anche la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

