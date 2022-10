Soundbar Bose: le offerte esclusive del Prime Day di Amazon

Le offerte Prime Day continuano su Amazon: oggi vedremo una lista di soundbar Bose in offerta che ti faranno girare la testa. Questi sistemi sono molto avanzati, e permettono di migliorare in modo esponenziale l’audio della tua TV se affiancati ad un subwoofer o un altro dispositivo Bose compatibile. Ma vediamo in particolare i prodotti in questione:

Bose Solo 5 TV



Il sistema audio Bose Solo 5 TV può essere connesso sia a dispositivi wireless che cablati. Il Bluetooth integrato consente lo streaming di musica wireless da sorgenti audio come smartphone e tablet, mentre l’ingresso ottico, coassiale digitale e AUX da 1/8″ accetterà l’audio direttamente dalla TV o da un’altra sorgente.

Il sistema audio garantisce inoltre il controllo dei bassi, mentre la modalità dialogo è progettata per fornire una qualità audio ottimale per i media di soli dialoghi come notizie e talk show. È montabile a parete con l’acquisto di un supporto opzionale e include un telecomando universale.

Bose Soundbar 500 Bluetooth e Wi-Fi con Alexa integrata

Goditi una qualità audio e un controllo vocale ecellente con la Bose Soundbar 500. Dispone di Amazon Alexa e un array di 8 microfoni integrato, che ti consentono cercare contenuti musicali tra le tue app solo con la tua voce. Presenti anche Wi-Fi e Bluetooth, necessari per lo streaming audio wireless da dispositivi compatibili come smartphone e tablet. La Soundbar 500 ha una porta HDMI eARC (che è retrocompatibile con ARC), oltre a un ingresso audio ottico. Come extra nella confezione, la soundbar include un cavo HDMI e un telecomando.

Bose SoundLink Color II con Bluetooth 4.2

Lasciati tentare dal nuovo altoparlante Bluetooth Bose SoundLink Color II. Questo dispositivo si accoppia con altri devices Bluetooth (come gli smartphon) per lo streaming di musica wireless fino a 30 metri di distanza. È inoltre integrato un ingresso audio ausiliario per l’interfacciamento di sorgenti audio cablate, come tablet e lettori MP3. L’altoparlante è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata che offre fino a otto ore di riproduzione. Il SoundLink Color II si ricarica tramite la sua interfaccia micro-USBed il cavo è incluso.

Bose SoundLink Micro

Non lasciarti scappare la SoundLink Micro Bluetooth di Bose. Questo altoparlante si accoppia con dispositivi tramite Bluetooth 4.2 tramite messaggi vocali, consentendoti di riprodurre in streaming i tuoi brani preferiti attraverso il suo driver da 40 mm e i doppi radiatori passivi. Può anche accoppiarsi con un’unità compatibile per la modalità Party, in cui tutti gli altoparlanti riproducono la stessa traccia, o la modalità Stereo, in cui uno riproduce il canale sinistro e l’altro riproduce il canale destro.

Puoi trovare queste soundbar in offerta cliccando sul pulsante predisposto sotto la descrizione di ogni prodotto, e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

