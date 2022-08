Soundbar Creative Stage Air in promo su Amazon ad un prezzo BOMBA

L’altoparlante Creative Stage Air si rivolge a tutti gli utenti che hanno bisogno di una soundbar adatta sia per PC che per TV. Puoi acquistarla su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€.

Funziona tramite connessione bluetooth 4.2 e ha un codec SBC gestito da 20 W (ovvero circa 2 amplificatori di classe D da 5 W). I bassi provengono da un radiatore passivo di grandi dimensioni da 9 cm x 6 cm e il resto da 2 altoparlanti da 2,25″.

L’alloggiamento è in ABS nero mentre il pannello di controllo è in gomma (sono presenti solo i tasti On/off, volume su/giù). Per quanto riguarda i sorgenti, troviamo l’ingresso Aux-in da 3,5 mm, USB-A o BT). USB-A supporta FAT16/32 e riproduce automaticamente MP3 (fino a 192 kbps) in un ordine FIFO (non shuttle).

All’interno c’è una batteria da 2200 mAh che consente all’altoparlante di riprodurre la musica per 6 ore, ma l’uso reale dipende dai livelli di volume.

Il tempo di ricarica utilizzando un caricatore USB da 5 V/2 A (non incluso) è stato di poco più di due ore. Puoi continuare ad ascoltare la musica durante la ricarica, e in caso di batteria completamente scarica si verificherà uno spegnimento automatico dopo sei ore se non utilizzato.

Caratteristiche principali:

Modalità audio (film, concerto, giochi, musica)

Riproduce file MP3 da un disco rigido USB

Compatibile con dispositivi di archiviazione di massa USB fino a 32 GB, formato FAT32, riproduce formati audio MP3 su dispositivi di archiviazione di massa, supporta ingresso ottico e ingresso TV (ARC), ingresso AUX integrato da 3,5 mm per altri dispositivi audio

Quando accendi la soundbar, puoi vedere l’ingresso selezionato sul display a LED dietro la griglia dell’altoparlante. Sul retro della soundbar a ciascuna estremità è presente una staffa per il montaggio a parete e il cavo di alimentazione integrato. C’è anche una porta USB per la riproduzione di file audio MP3 tramite una USB esterna. È compatibile con dispositivi di archiviazione di massa USB fino a 32 GB se formattati come FAT32. Approfitta ora dello sconto del 25% su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.