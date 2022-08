Soundbar LG da 100W, sound EPICO a prezzo RIDICOLO (-50% su Amazon)

La soundbar LG da 100W in offerta su Amazon con il 50% di sconto rappresenta l’occasione ideale per ricevere a casa in appena 1 giorno un sistema audio 2.1 ideale per ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima qualità. Con un potente subwoofer integrato e una eccellente equalizzazione acustica, la soundbar di LG ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Ideale da affiancare a una smart TV tramite la porta HDMI o il cavo ottico, oppure a un dispositivo mobile con il modulo Bluetoot, la soundbar è sempre pronta a sorprenderti con un suono avvolgente e potente.

50% di sconto su Amazon per l’ottima soundbar LG da 100W

Nonostante il prezzo di vendita pari ad appena 88€, la soluzione audio del colosso sudcoreano eredita alcune funzionalità audio solitamente esclusiva dei modelli più costosi. Una su tutte è la feature AI Sound Pro, una singolare tecnologia che analizza automaticamente e in tempo reale ogni fotogramma al fine di identificare voci ed effetti per garantire una riproduzione audio impeccabile.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e acquista subito la bellissima soundbar LG da 100W fintanto che è in offerta su Amazon con il 50% di sconto. Se la metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno con senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

