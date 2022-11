Soundbar LG QP5 da 320W a 3.1.2 canali con Subwoofer: oltre 400 euro di sconto su Amazon

Migliora l’audio della tua TV con la soundbar LG QP5 Eclair 320W a 3.1.2 canali. Il dispositivo fornisce fino a 320 W di potenza, e include un subwoofer wireless da 220 W. Presente anche il modulo bluetooth che ti permette di collegarti ad altri dispositivi compatibili come smartphone o tablet. La soundbar ha anche ingressi ottici e una porta HDMI. Acquistala ora su Amazon a soli 269,99€ invece di 699,00€.

L’uscita HDMI supporta eARC e ARC, e ciò consente la riproduzione dell’audio multicanale attraverso la soundbar. Sono inclusi nella confezione anche un cavo ottico e un telecomando. La qualità del suono è indescrivibile grazie all’audio a 3.1.2 canali e ai 320 W di potenza, che offrono un audio coinvolgente anche nei piccoli spazi.

Tutto questo anche grazie al Dolby Atmos: originariamente creato per il cinema, questa tecnologia offre un audio potente e avvolgente, riuscirai a percepire il suono anche dietro di te. La funzione Sound Field Expander invece estende e amplia il suono oltre l’area degli altoparlanti.

La soundbar LG Eclair QP5 ti consente di sperimentare un suono potentemente coinvolgente ovunque lo posizioni. Un subwoofer bidirezionale offre gli stessi bassi potenti di una soundbar di dimensioni standard ma con meno vibrazioni. Così ora puoi goderti film e musica senza preoccuparti di disturbare gli altri.

LG sta facendo la sua parte, pensando in grande per aiutare il pianeta. La rete esterna è realizzata con tessuto riciclato da bottiglie di plastica e l’imballaggio interno è realizzato con polpa riciclata. Infine la funzione Sound Mode Share consente alla soundbar di utilizzare la potenza di elaborazione della TV e AI Sound Pro per rendere tutto ciò che ascolti più chiaro e coerente, anche da diverse fonti di contenuto. Associa la tua soundbar LG al processore AI della tua TV per aiutare la tua soundbar a produrre un suono migliore. Approfitta ora dello sconto del 61% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

