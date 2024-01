Soundbar Panasonic a 199 euro su eBay! L'occasione per un audio grandioso

La soundbar HTB400 della Panasonic da 160 W è dotata di bassi potenti e doppi subwoofer integrati nel telaio. L’elegante design a barra è semplificato al massimo per adattarsi ai televisori e a ogni tipo arredamento. Oggi puoi prenderla in offerta su eBay a soli 199 euro!

Soundbar HTB400 Panasonic: le caratteristiche

La soundbar HTB400 è composta da una singola barra che racchiude tutte le funzioni audio per migliorare l’esperienza cinematografica. I doppi subwoofer integrati producono bassi profondi e tonanti per esaltare le scene d’azione, la funzione Virtual Surround e la modalità Cinema intensificano il realismo. La parte anteriore include un altoparlante full-range da 4,5 x 10 per un’uscita totale di 160 W inclusi i subwoofer integrati. Con magnete al neodimio riproduce suoni potenti in un’unità miniaturizzata.

Gli speaker e il subwoofer sono ospitati in un’unica soundbar. Due porte bass reflex ospitano il subwoofer, per offrire bassi nitidi e potenti. Il design minimal della soundbar di estrema semplicità si integra all’ambiente circostante, adattandosi al design del televisore. Accentua le immagini e i suoni per un’esperienza di intrattenimento ottimale. La parte anteriore dell’unità è inclinata di 7 gradi, mentre gli altoparlanti sono rivolti verso l’alto: in questo modo chi ascolta riceve il suono direttamente, sia con l’unità posta sotto al televisore sia con la soundbar montata a parete.

