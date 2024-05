Soundbar TV LG da 300W a quasi META' PREZZO: l'affare è IRRIPETIBILE

Per rendere il salotto di casa una piccola sala cinematografica, approfitta della promozione speciale sulla Soundbar TV da 300W LG! Oggi è disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Soundbar TV da 300W LG: come portare il cinema a casa tua

La Soundbar TV da 300W LG è compatta ed elegante nel design, quindi ideale se l’audio del tuo TV non ti basta e desideri un suono più potente e raffinato.

È dotata di ben 300 Watt di potenza con un subwoofer wireless, così da farti godere i tuoi programmi TV e la tua musica in maniera super immersiva offrendo bassi più profondi e una migliore fedeltà sonora. Inoltre dispone della tecnologia Adaptive Sound Control che analizza il suono in tempo reale: questo vuol dire che quando riconosce un dialogo regola automaticamente il suono permettendoti di ascoltarlo chiaramente, mentre quando percepisce una scena d’azione aumenta i bassi per creare un impatto maggiore.

Un’altra funzionalità interessante è LG Auto Sound Engine che ottimizza l’audio con qualsiasi livello di volume, impostando sempre correttamente le frequenze e assicurando quindi il bilanciamento perfetto del suono indipendentemente dal volume.

Inoltre è possibile collegare tutti i dispositivi che vuoi grazie all’ingresso ottico, all’ingresso AUX con jack da 3,5mm e alla porta USB, per una connettività completamente versatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.