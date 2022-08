Soundbar Yamaha YAS-109 con Controllo Vocale Alexa in promo su Amazon

Goditi un audio migliorato e le funzionalità di Amazon Alexa unite allo streaming audio wireless con la soundbar stereo Yamaha YAS-109. La funzionalità integrata di Alexa ti consente di controllare il sistema solo con la tua voce; può anche controllare altri dispositivi domestici intelligenti compatibili. Acquistala ora su Amazon a soli 154,90€ invece di 249,00€.

Gli ingressiottici e HDMI forniscono una connessione digitale per componenti audio e video ad alta risoluzione e le connessioni HDMI supportano l’HDR UHD. Oltre a un telecomando IR, l’atoparlante include anche un cavo ottico.

La YAS-109 ha il controllo vocale Alexa integrato, ciò ti consente di controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti, la musica e altro, oltre alla soundbar stessa. Una funzione Mute garantisce la tua privacy quando necessario disattivando l’audio di Alexa.

Presente anche la tecnologia DTS Virtual:X, progettata per simulare un’esperienza sonora 3D coinvolgente. Associa il tuo dispositivo Bluetooth con YAS-109 e avvia lo streaming della tua musica o video preferito in modalità wireless sulla soundbar.

Inoltre ha due woofer che affiancano i due tweeter e due driver midrange per offrire un audio full-range. Puoi anche montarlo direttamente a parete senza alcun hardware aggiuntivo. La funzione di estensione dei bassi è progettata per fornire effetti a bassa frequenza con ulteriore potenza per farti sentire come se fossi nel bel mezzo dell’azione.

Con la modalità Clear Voice abilitata, sentirai una maggiore chiarezza dei dialoghi in modo da non perdere i dialoghi. Riproduci Spotify Connect tramite l’app Sound Bar Controller o chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music o altri servizi di streaming supportati. Compatibile anche con Android e iOS.

Guarda film, ascolta la musica, oltre a giochi, sport e programmi TV con l’audio surround 3D virtuale o scegli la tua modalità audio preferita. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.