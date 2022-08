Soundbar Yamaha YAS-109 in sconto del 38% su Amazon

Goditi le funzionalità Amazon Alexa e lo streaming audio wireless con la soundbar stereo Yamaha YAS-109. L’integrazione con l’assistente vocale ti consente di controllare il sistema solo con la tua voce; può anche controllare altri dispositivi domestici intelligenti compatibili con Alexa. Acquistala su Amazon a soli 154,90 invece di 249,00€.

Gli ingressi ottici e HDMI forniscono una connessione digitale per componenti audio e video ad alta risoluzione e le connessioni HDMI supportano video HDR UHD. Oltre a un telecomando IR, al soundbar YAS-109 include un cavo ottico.

Con il controllo vocale di Alexa integrato, il dispositivo ti consente di controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti, la musica e altro, oltre alla soundbar stessa. E la funzione “Mute” garantisce la tua privacy quando necessario disattivando l’audio di Alexa.

Presente anche la tecnologia DTS Virtual:X progettata per simulare un’esperienza sonora 3D coinvolgente da questa soundbar a due canali. Associa il tuo dispositivo Bluetooth e avvia lo streaming della tua musica o video preferito in modalità wireless sulla soundbar.

La configurazione è facile come collegare un cavo alla presa di corrente e un altro al televisore compatibile con HDMI-CEC. Lo YAS-109 ha due woofer per completare i due tweeter e due driver midrange per offrire un audio full-range. Puoi anche montarlo direttamente a parete senza alcun hardware aggiuntivo. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

