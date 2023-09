SoundPEATS Engine 4 a soli 43€ grazie al DOPPIO SCONTO Amazon col coupon

SoundPEATS Engine 4 sono auricolari Bluetooth di alta qualità progettati per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale. Con caratteristiche avanzate come la cancellazione attiva del rumore, l’audio di alta risoluzione (Hi-Res), il supporto per il codec LDAC e il doppio driver dinamico, questi auricolari offrono un audio nitido e dettagliato. Falle tue ora su Amazon pagandole appena 43€ grazie al doppio sconto del 5% e del coupon da spuntare in pagina del 30%.

Sono ideali per gli amanti della musica, i professionisti in movimento e chiunque cerchi una qualità audio eccezionale in un formato wireless, e dunque un investimento eccellente per un’esperienza di ascolto superiore.

Bluetooth 5.3 e tanta qualità per le SoundPEATS Engine 4

Grazie alla connettività Bluetooth 5.3, questi auricolari offrono una connessione stabile e veloce al tuo dispositivo, riducendo al minimo le interruzioni audio. I SoundPEATS Engine 4 sono dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore che riduce i rumori indesiderati dall’ambiente circostante, consentendoti di concentrarti completamente sulla tua musica o le tue chiamate. Supportano l’audio di alta risoluzione (Hi-Res) per un’esperienza sonora dettagliata e avvolgente.

Con un driver dinamico da 10mm e un driver dinamico da 6mm, questi auricolari producono un audio bilanciato con bassi profondi e acuti chiari. Puoi collegare simultaneamente gli auricolari a due dispositivi diversi e passare facilmente tra di essi. Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni audio tramite un’app dedicata per un controllo ottimale.

Gli SoundPEATS Engine 4 offrono fino a 43 ore di riproduzione con il case di ricarica, il che significa che possono durare per diversi giorni senza dover essere ricaricati. Gli auricolari sono leggeri e confortevoli da indossare per lunghe sessioni di ascolto. Sono anche resistenti al sudore e agli schizzi, ideali per l’uso durante l’allenamento o le attività all’aperto. Falle tue ora su Amazon pagandole appena 43€ grazie al doppio sconto del 5% e del coupon da spuntare in pagina del 30%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.