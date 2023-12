Spazza, aspira, lava: ECOVACS Deebot T9+ è ora in OFFERTA! Pulirà casa al posto tuo

Ecovacs deebot t9+ è un robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura, stazione di svuotamento automatico, tre funzioni di pulizia (spazza aspira lava), potenza 3000 pa, rilevamento ostacoli 3d, ottimo per peli animali domestici, colore bianco. Oggi puoi prenderlo a soli 439,00 euro, grazie allo sconto del 12%!

Ecovacs deebot t9+ robot aspirapolvere lavapavimenti: le caratteristiche

La stazione di svuotamento automatico ha un filtro a tre strati che filtra efficacemente il 99% delle particelle di polvere; la capacità di 2,5 litri è sufficiente per raccogliere polvere e peli di animali domestici per 30 giorni; pertanto, può pulire i pavimenti per diverse settimane senza manutenzione. Con la tecnologia recente, arriva in ogni angolo; grazie a TrueDetect 3D 2.0, è in grado di rilevare gli ostacoli in tempo reale in modo preciso ed evitare collisioni; TrueMapping 2.0 sostiene che rilevi correttamente l’ambiente circostante e lo attraversi senza problemi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Controlla la pulizia della tua casa, ovunque tu sia, con l’app ECOVACS HOME aggiornata; la mappa 3D rende l’esperienza intelligente e personale, rappresentando realisticamente le stanze; la tecnologia di mappatura 2.0 entra in ogni angolo della tua casa.

Spazza, aspira e lava qualsiasi tipo di pavimento, grazie alla sua funzione OZMO PRO; la tecnologia OZMO PRO funziona con uno speciale serbatoio dell’acqua con funzione di vibrazione; la piastra dei lavapavimenti si muove con 480 vibrazioni al minuto. La potenza di aspirazione massima è doppia rispetto a T8, ora fino a 3.000 Pa; DEEBOT T9 utilizza robuste fibre di vetro per mantenere la potenza di aspirazione costante per tutto il tempo di pulizia e rimuove efficacemente la polvere dai pavimenti duri e con moquette. Non solo rimuove i peli, ma anche l’odore dei tuoi animali domestici; con il primo deodorante per ambienti integrato del settore, T9 continua a emanare un profumo gradevole anche dopo la pulizia; tuttavia, puoi anche disattivare completamente il deodorante per ambiente.

Ecovacs deebot t9+ è un robot aspirapolvere lavapavimenti incredibile. Oggi puoi prenderlo a soli 439,00 euro, grazie allo sconto del 12%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.