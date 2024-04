Spazzolino elettrico da viaggio a ULTRASUONI: oggi è tuo a MENO DI 20 EURO

In vista della tua prossima vacanza, approfitta dell’offertona sullo Spazzolino Elettrico da Viaggio a Ultrasuoni Bitvae D2 (con 8 testine di ricambio)! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto di 5 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Spazzolino Elettrico da Viaggio a Ultrasuoni Bitvae D2: come utilizzarlo al meglio

Lo Spazzolino Elettrico da Viaggio a Ultrasuoni Bitvae D2 eroga 40.000 pulsazioni al minuto e rimuove fino a 7 volte più macchie dello spazzolino manuale. La tecnologia sonica pulsa delicatamente tra i denti e sulle gengive per una pulizia efficace e delicata.

Dispone di 5 modalità di pulizia per le esigenze di tutta la famiglia: Clean- per pulizia quotidiana; White- per rimozione macchie ostinate; Polish- per denti più chiari; Soft- per prime volte o per denti sensibili; Gum Care- per curare salute gengive e circolazione sanguigna.

Le setole morbide sono progettate per adattarsi ai denti e rimuovere fino al 100% delle macchie in più dai punti meno accessibili. In più la confezione include un porta spazzolino che consente di riporre lo spazzolino elettrico e portarlo ovunque nella massima sicurezza.

Questo modello funziona per più di 30 giorni con una carica di 4 ore: il cavo USB è compatibile con adattatore 5V0.5A o applicabile ad una porta USB, come cellulare e power bank. Inoltre ha un design impermeabile classificato IPX7 che consente di risciacquare l’intero spazzolino con acqua e di usarlo in sicurezza in doccia o vasca.

Oggi lo Spazzolino Elettrico da Viaggio a Ultrasuoni Bitvae D2 (con 8 testine di ricambio) è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto di 5 euro da applicare al momento dell’ordine. Cogli l’occasione al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.