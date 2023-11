Non aspettare il Black Friday per curare la carie: spazzolino elettrico Oral-B a 49 euro!

Lo spazzolino elettrico Oral-B ricaricabile è tutto ciò che ti serve per avere un’igiene dentale impeccabile. Il modello Smart 4 4500 Nero CrossAction è ciò che fa per te grazie allo sconto del 63% lo paghi molto meno: solo 49,99 euro! Inoltre, ti viene anche dato in omaggio un tubetto di Dentifricio Rigenera Smalto sempre della Oral-B da 75ml! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 Nero CrossAction: le caratteristiche

Lo Spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 Nero CrossAction rimuove fino al 100% di placca in più: la testina rotonda offre una pulizia migliore per gengive più sane. Migliori risultati in termini di spazzolamento grazie ai suggerimenti in tempo reale. Usalo combinato al dentifricio in omaggio Rigenera Smalto sempre della Oral-B da 75ml, così da dare maggiore forza allo smalto dei tuoi denti.

Proteggi le tue gengive grazie al sensore di pressione dello spazzolamento, il quale ti avvisa quando stai spazzolando in modo eccessivo, usando troppa forza. Sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali. La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica, quindi puoi usarlo tranquillamente anche quando non hai possibilità di ricaricarlo o quando sei fuori casa per diversi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.