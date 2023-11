Fuoritutto Oral-B: spazzolini elettrici svenduti al Black Friday 2023

Il Black Friday in corso su Amazon può essere una straordinaria occasione di migliorare la cura della propria igiene dentale e prevenire fenomeni molto dannosi e fastidiosi come la carie. A tal fine, di seguito, presentiamo alcuni modelli di spazzolino elettrico Oral-B in offerta. Un dispositivo realizzato da un brand affidabile come la multinazionale tedesca Braun, leader nel campo di dispositivi per l’igiene personale. Ricordiamo inoltre che puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500: le caratteristiche

Partiamo da Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500, un dispositivo che rimuove fino al 100% di placca in più: la testina rotonda offre infatti una pulizia migliore per gengive più sane. Migliori risultati in termini di spazzolamento grazie ai suggerimenti in tempo reale. Proteggi le tue gengive: il sensore di pressione dello spazzolamento ti avvisa quando stai spazzolando in modo eccessivo. Sbianca delicatamente i denti sin dal primo giorno, rimuovendo le macchie superficiali. La batteria dura oltre 2 settimane con 1 ricarica, molto utile per chi si sposta spesso e vuole portarlo con sé. Viene anche fornito un comodo astuccio. Timer professionale di 2 minuti che ti dice se spazzolino per un tempo minimo sufficiente. Oggi lo paghi solo 49,99 euro, grazie allo sconto del 63%!

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N: le caratteristiche tecniche

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N offre la migliore pulizia di Oral-B di sempre, per una sensazione di pulito purificante professionale e un incredibile spazzolamento personalizzato. Combina l’esclusiva testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Monitoraggio 3D dei denti, grazie all’Intelligenza Artificiale monitora lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti guidandoti verso una pulizia completa. Molto comodo il display a colori, che segnala informazioni importanti, comprese le modalità di spazzolamento e il promemoria per la sostituzione della testina, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro. Personalizza lo spazzolamento fino a 7 modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante, Super Delicata, Nettalingua. Anche questo dispositivo ti avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Il caricatore magnetico mantiene lo spazzolino stabile in posizione e offre una ricarica rapida in circa 3 ore. Anche qui comoda la custodia. Lo paghi 199 euro grazie al 50% di sconto!

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N rimuove il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale. Maggiore sensazione di freschezza e pulizia in bocca. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Dotato di IA che riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere. Come il precedente, anche questo modello avvisa con una spia rossa, bianca o verde se stai spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Fino a 5 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda, Sbiancante. La batteria agli ioni garantisce una maggiore durata. Il display segnala il livello della batteria per sapere quando ricaricare lo spazzolino. Formula Soddisfatti o Rimbosati. Una testina di ricarica di ricambio, comoda custodia in dotazione. Oggi lo paghi 119,99 euro, grazie allo sconto del 52%!

