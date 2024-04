Spazzolino Oral-B MAI VISTO a 219€: 7 modalità e sensore di pressione

Hai bisogno di uno spazzolino elettronico che ti consenta di pulire i tuoi denti con estrema precisione e cura? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti lo spazzolino Oral-B elettrico iO 9N in offerta all’incredibile prezzo di soli 219 euro, con un ottimo 24% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Oral-B.

Spazzolino Oral-B: il meglio per i tuoi denti

Il display interattivo è sicuramente una delle caratteristiche di questo spazzolino che salta subito all’attenzione, dal momento che ti permette di ricavare tantissime informazioni fondamentali: grazie al display potrai infatti scegliere ad esempio tra le 7 diverse modalità di spazzolamento, in modo da adattarsi completamente alle tue preferenze personali.

Grazie a questo spazzolino potrai avere una pulizia dei denti davvero efficace, con l’ausilio in particolare della testina rotonda che, facendo uso di particolari micro-vibrazioni e dell’azione oscillante, non ha nulla da invidiare agli strumenti del dentista. Lo spazzolamento dei denti in questo caso è davvero silenzioso, a differenza di tantissimi altri modelli presenti sul mercato.

È perfino presente un sensore di pressione di spazzolamento, che ti avvisa con l’emissione di una luce rossa nel caso in cui tu stia spazzolando troppo forte, in modo da proteggere le tue gengive e i tuoi denti da eventuali traumi che è bene evitare.

Davvero sensazionale l’autonomia anche l’autonomia, con la funzionalità di ricarica rapida che ti consente di avere una ricarica completa del dispositivo nel giro di appena 3 ore, grazie anche alla presenza del comodo supporto magnetico, che ti consentirà di installarlo praticamente ovunque. All’interno della confezione sono incluse due testine, che saranno sempre pronte per essere sostituite al bisogno.

Con appena 219 euro ti porti a casa uno dei migliori spazzolini elettrici attualmente presenti sul mercato, con cui potrai pulire alla perfezione i tuoi denti, come se fossi andato dal dentista: questo e tantissimi altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti questo spazzolino Oral-B in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.