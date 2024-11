Speaker Portatile Sony: oggi è tuo a 150€ in meno con un super sconto del -33%

Porta la festa ovunque con la tua musica preferita! Basterà avere lo Speaker Portatile Sony ULT FIELD 7, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Speaker Portatile Sony ULT FIELD 7: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Portatile Sony ULT FIELD 7 si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per i suoi due altoparlanti X-Balanced, i due tweeter e i due radiatori passivi. Questo vuol dire che potrai godere di una potenza sonora unica, bassi profondi e qualità cristallina, anche al massimo volume.

Tra l’altro, è possibile ascoltare sempre in maniera impeccabile la tua musica prefertia anche in ambienti rumorosi grazie all’ottimizzazione del campo sonoro: nello specifico in dispositivo, infatti, regola automaticamente l’audio per rimanere chiaro e dettagliato, nonostante il rumore circostante.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto, con la funzionalità Bluetooth, puoi collegare lo speaker a qualsiasi altro dispositivo in un attimo. In più, vanta la modalità audio del pulsante ULT: Deep Bass aggiunge peso alle frequenze più basse mentre Attack Bass aggiunge pressione sonora ed energia.

Un’altra specifica importante è la sua batteria potentissima: ha una durata della batteria di 30 ore e una funzione di ricarica rapida che fornisce 3 ore di riproduzione con una ricarica di soli 10 minuti.

