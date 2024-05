Speciale Festa della Mamma: offerte LAST MINUTE a partire da 9 EURO

La Festa della Mamma è alle porte e siete alla ricerca disperata di un regalo originale e dolcissimo? Oggi su Amazon puoi trovare una serie di offerte last minute su tantissimi articoli adatti a qualsiasi esigenza. Approfitta subito delle promozioni, ordinando oggi stesso riceverai i prodotti in tempo per festeggiare!

Regali last minute per la Festa della Mamma

Abbiamo selezionato per te dei regali last minute perfetti per la Festa della Mamma. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche: cogli queste occasioni speciali al volo!

Yankee Candle Candela profumata in Giara grande

La Yankee Candle in Giara grande alla fragranza di Lavanda al limone assicura ben 150 ore di profumo delizioso in tutta casa. Oggi è disponibile a soli 22 euro con uno sconto dell’8%.

Venchi – Collezione Boccioli di Primavera con Cioccolatini Fondenti

La Collezione Boccioli di Primavera Venchi è composta da 16 Mini Blend di cioccolato fondente 60%, 75% e 85%. Oggi è disponibile a soli 11 euro con uno sconto del 21%.

Deborah Milano – Trousse Set

La Trousse Set Deborah Milano contiene trucchi dai toni caldi, con vari accessori, per un makeup professionale a casa. Oggi è disponibile a soli 9 euro con uno sconto del 24%.

Braun FaceSpa Pro – Epilatore Viso Donna

Il Braun FaceSpa Pro è un epilatore viso per la depilazione, la pulizia e il rassodamento della pelle per risultati ottimali. Oggi è disponibile a soli 99 euro con uno sconto del 33%.

Swarovski Braccialetto Collezione Constella

Questo Swarovski Braccialetto Collezione Constella è formato da pietre rotonde con taglio Brilliant che si ispirano al classico solitario. Oggi è disponibile a soli 94 euro con uno sconto del 7%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.