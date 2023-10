Spider Man 2 per PS5 è atterrato su Amazon! Prendilo adesso

Qualcuno lo ha già definito il miglior gioco di supereroi di sempre. Chissà se è davvero così, del resto non è facile stabilirlo, visto che ciascuno ha il proprio supereroe del cuore, inoltre le console sono molto diverse tra loro e nei decenni la grafica e la giocabilità è cambiata gradualmente. Tuttavia, non vi è dubbio che Spider Man 2 per PS5 è un gioco davvero interessante già nelle premesse. Il gioco è ispirato alla combo che vede protagonisti Peter Parker e Miles Morales, due spider men diversi tra loro per tanti motivi ma uniti in un unico intento: difendere New York dalle forze del male. Acquistalo ora a 69,99 e dì la tua sui Social prima degli altri!

Spider Man 2 per PS5: tutte le novità

Con questo episodio, puoi intercambiare e manovrare sia Peter Parker che Miles Morales per vivere due storie diverse e sfruttare due poteri incredibili. Il cattivo di turno è l’oscuro Venom che minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le loro vite, ma anche le vite dei loro cari e di tutta la povera New York. Vivrai viaggi rapidi e userai anche le Ali di ragnatela per esplorare l’ambiente aperto intorno. Padroneggia mosse acrobatiche, esegui combo incredibili e vivi sulla tua pelle l’emozione di lanciarti da un palazzo all’altro usando le tue ragnatele sfruttando i grilletti adattivi del controller wireless DualSense.

Sentirai le ragnatele di Spider-Man come fossero nelle tue mani: l’effetto vibrazione reattiva del controller wireless DualSense ti permette di controllare i poteri simbionti di Peter Parker e le abilità bioelettriche di Miles Morales. Tante le nuove ambientazioni cittadine, come i quartieri del Queens e Brooklyn. Non solo Venom: tra i nemici dovrai affrontare anche Kraven il Cacciatore, Lizard e tanti altri.

Dunque, cosa aspetti? Guida Peter Park e Miles Morales per salvare New York! Acquistalo ora a 69,99 e dì la tua sui Social prima degli altri!

