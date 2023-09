Gioca a Spider-Man Miles Morales per PS5 pagando la metà!

Se sei un appassionato di Spider-Man e possiedi la PS5 questa è l’offerta giusta per te: porterai a casa l’entusiasmante capitolo del fortunato franchise in formato gaming – Spider-Man Miles Morales – praticamente a metà prezzo. Pagandolo quindi solo 32,99 euro! Beneficiando di un incredibile sconto del 46! Ma devi affrettarti, perché altri fan dell’Uomo ragno sono decisi ad acquistarlo e l’offerta non dura a lungo!

Spider-Man Miles Morales: tutto sul videogame

Spider-Man Miles Morales è stato sviluppato da Insomniac Games e distribuito da Sony Interactive Entertainment in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Si basa sul supereroe della Marvel Comics Miles Morales, ed è sia sequel che spin-off di Spider-Man, videogioco a sua volta uscito nel 2018. È stato pubblicato il 12 novembre 2020 per PlayStation 4 e come titolo di lancio di PlayStation 5. Grazie a questo gioco, potrai vivere l’ascesa di Miles Morales, un nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare nuovi incredibili ed esplosivi poteri per diventare la sua personalissima versione di Spider-Man. Miles Morales è infatti un adolescente che cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere, ma, al contempo, è determinato a seguire le orme del suo mentore: Peter Parker, appunto. Scoprirai, giocando a Spider-Man Miles Morales, che quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

Ed è qui che subentri tu: accompagna Miles tra le strade innevate del suo quartiere mentre cerca di ambientarsi in una nuova e vibrante realtà. Scoprirai insieme a lui l’importanza della fiducia e del senso di appartenenza. Grazie al gioco Miles Morales scopre di avere poteri esplosivi che finiscono anche per distinguerlo dal suo mentore, Peter Parker. Dovrai, per esempio, padroneggiare le scariche bioelettriche del venom oltre al nuovo e misterioso potere di occultamento, insieme alle acrobazie con le ragnatele, i gadget e le altre abilità. Il gioco è stato accolto molto bene da pubblico e critica.

Non ti resta quindi che provarlo e oggi hai un motivo in più: approfittare dell’offerta a metà prezzo su Amazon. Che ti consente di pagarlo solo 32,99 euro anziché il costo di partenza di 60,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.