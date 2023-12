Splendida action figure LEGO di Capitan American alta 26 cm OGGI a soli 29 euro!

Lego ha realizzato una splendida action figure del supereroe Marvel Capitan America, che oltre a essere da montare è anche snodabile quindi giocabile. Un doppio divertimento! Munita anche di scudo, alta ben 26 centimetri. Oggi lo sconto è del 21%, quindi la paghi solo 29,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Lego Capitan America: le caratteristiche

Statuina per i bambini da 8 anni in su, action figure giocattolo contenuta nel set LEGO Marvel Personaggio di Captain America. E’ dotata di articolazioni snodabili per spalle, braccia, fianchi e gambe, e include il famoso scudo di Captain America, che si attacca alle mani o alla schiena. Con questo gioco da costruire LEGO Marvel, i bambini possono vivere infinite avventure e mettere in posa il personaggio degli Avengers per ricreare le scene più emozionanti dei film.

Per un’esperienza di costruzione coinvolgente, i giovani supereroi possono scaricare l’app LEGO Builder, con strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, e per salvare i progressi. Con il suo famoso scudo e la sua posa eroica, queste sono le dimensioni: ‎19,1 x 26,2 x 6,1 cm. Peso: 340 grammi.

