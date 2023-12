SpO2, 100 attività fitness, supporto iOS e Android: OPPO Band 2 a 49€

Tra le innumerevoli offerte di Amazon in previsione dei regali di Natale non poteva certamente mancare OPPO Band 2, una tra le migliori smartband economiche del momento. Bella, leggerissima e con un sacco di funzioni smart per il tracking della salute e dell’attività fisica (e non solo), oggi la puoi acquistare al prezzo regalo di appena 49€ grazie a uno sconto scioccante del 29%.

Al prezzo di un comune wearable di fascia bassa hai finalmente a disposizione un device completo a 360°: monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.57 pollici con una perfetta illuminazione, è compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android ed è anche impermeabile fino a 50 metri di profondità.

OPPO Band 2 è in super sconto su Amazon per Natale: smartband perfetta a 360° ad appena 49€

Le funzioni smart sono accompagnate da una particolare attenzione a tutte le più importanti informazioni relative alla tua salute; troviamo un sensore HR preciso e sensibile in grado di tracciare la frequenza cardiaca 24/7, monitorare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche valutare la qualità del sonno.

Come se non bastasse, OPPO Band 2 è anche un fitness tracker a tutto tondo con oltre 100 modalità di allenamento per valutare la salute del tuo organismo e fissarti degli obiettivi di fitness per migliorare le tue prestazioni.

Spendendo la cifra ridicola di appena 49€ su Amazon hai finalmente a portata di mano un wearable bello e completo, addirittura in pronta consegna entro Natale e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

