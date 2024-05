Spotify su Android: dopo 5 anni sistemata l'icona!

Ci sono voluti 5 anni, ma sembra proprio che sia arrivato il momento. Spotify sta implementando un aggiornamento su Android che elimina il bordo nero dall’icona della sua app. Fino al 2019 l’icona dell’app di Spotify su Android era un cerchio che utilizzava il logo di Spotify come icona nella sua interezza. Semplice ed elegante, perfetta per i maniaci della U.I, immacolata, precisa al millimetro. Poi però visto l’arrivo delle icone adattive la situazione cambiò. In peggio, scontentando tutti. Situazione quindi risolta? Si, via il bordo nero, peccato solo che per alcuni smartphone, e che smartphone poi, il problema persista.

Ritorno al passato

Era un cambiamento del tutto plausibile e sensato, visto l’arrivo della tecnologia adattiva, ma se lo smarthone aveva icone circolari a livello estetico non funzionava. Inoltre, su Android Auto aveva l’effetto indesiderato di rimpicciolire l’icona rispetto alle altre app. Oltre al danno, la beffa. Non essendo più in voga, anzi, del tutto abbandonate su Android le icone adattive, Spotify è tornata al suo vecchio stile.

Con l’ultimo aggiornamento, v8.9.44.368, come da report di Android Police la situazione è finalmente cambiata, ma c’è un “MA” bello grande. Sugli smartphone dotati di icone circolari, l’icona è tornata ad essere bella come prima, ma se lo smartphone adotta icone quadrate, il risultato non è come si aspetterebbe, facendo, forse, storcere il naso ancor di più. Come per il Samsung S24 Ultra o peggio ancora per Moto G Stylus. Una prima pezza è stata messa, ma chi volesse risolvere del tutto la situazione può sempre far affidamento su Launcher di terze parti, con tutto quello che ne consegue ovviamente.