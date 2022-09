SSD Crucial X6 da 2TB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Memorizza foto, video o librerie di giochi con l’SSD portatile X6 da 2 TB di Crucial senza rinunciare alla velocità. Progettato per trasferimenti veloci, questo SSD portatile da 2 TB offre velocità di lettura sequenziale fino a 800 MB/s e utilizza una connessione host USB 3.1 Gen 2 di tipo C. Acquistalo ora su Amazon a soli 154,99€ invece di 244,91€.

Inoltre è a prova di caduta: può resistere ad impatti fino a 1 metro e regge anche se sottoposto a vibrazioni casuali fino a 3,1 G durante il funzionamento e fino a 1500 G quando non in uso. Inoltre, questa unità può resistere a temperature estreme e presenta un design leggero e portatile per un facile trasporto. Compatibile con laptop, console, tablet, telefoni e altro, Crucial X6 funziona con i sistemi operativi Windows, Mac e Android.

Si prega di notare che Crucial X6 viene fornito con un cavo USB di tipo C e può essere utilizzato con adattatori da USB da tipo C a A compatibili, disponibili separatamente.

L’SSD portatile X6 è un dispositivo di archiviazione che funziona con quasi tutto, inclusi PC, Mac, PS4, Xbox One, dispositivi Android e altro ancora. Dotato di una connessione USB di tipo C, questo SSD è compatibile con le porte USB di tipo A quando si utilizza un adattatore USB di tipo A, disponibile separatamente. Secondo la casa produttrice, questo SSd è circa 3,8 volte più veloce della maggior parte dei dischi rigidi, ottimo quindi per i professionisti che necessitano di una soluzione pratica, affidabile e sicuramente veloce. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

