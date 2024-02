SSD Portatile 512 GB: prendilo oggi con uno SCONTO DA URLO!

Il salvataggio in backup di tutti i nostri dati è importantissimo perché quando meno ce lo aspettiamo possiamo perderli tutti da un momento all’altro. Non pensare che non possa mai succedere, perché è successo davvero a tante persone! Per questo motivo, non dovresti assolutamente privarti di un SSD Portatile da 512 GB come quello di Netac, disponibile oggi con uno sconto del 13% a 65,99€ con un ulteriore coupon applicabile del 15%.

Le caratteristiche di questo SSD sono universali, infatti può supportare non solo laptop e computer desktop, ma anche dispositivi mobili o fungere da espansore di memoria dove memorizzare i propri giochi. Le sue prestazioni sono eccezionali, con un interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e PCIe come interfaccia interna, ha un’impressionante velocità di scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s. In un battito di ciglia, i tuoi dati saranno immediatamente trasferiti!

SSD Portatile Netac, i tuoi dati si trasferiranno alla velocità della luce!

Parliamo di un SSD portatile altamente compatto e resistente, dotato anche di un’ottima praticità. Come puoi vedere dall’immagine in calce all’articolo, ha un anello sulla parte alta che ti consente di poterlo attaccare a un gancio o ovunque lo ritieni necessario, così da renderlo impossibile da dimenticare. Come ogni SSD compatto che si rispetti, temperature estreme e urti non fanno assolutamente paura e i tuoi dati, anche in questi casi, saranno sempre e comunque al sicuro.

L’SSD Portatile è disponibile anche nelle sue versioni da 1 TB o 2 TB a prezzi più elevati ma che sono ugualmente ottimi per un acquisto soddisfacente. Noi te lo diciamo ora: sbrigati subito se vuoi ottenere un prodotto del genere, perché oltre a essere in sconto su Amazon del 13%, è possibile applicare un coupon che ti permette di risparmiare un ulteriore 15%, riuscendo a ottenere l’SSD a soli 65,99€.

