SSD Samsung T7 Portatile da 500 GB: approfitta del 52% di sconto su Amazon!

L’unità SSD portatile T7 di Samsung offre velocità elevate e un’archiviazione dei dati facile e affidabile per il trasferimento di file di grandi dimensioni. Che tu stia archiviando documenti aziendali, giochi o film, offre velocità e durata ad un costo contenuto. Parliamo di soli 69,99€ invece di 146,99€ se l’acquisti su Amazon.

Trasferisci file enormi in pochi secondi con l’incredibile velocità dell’USB 3.2 Gen 2 e la tecnologia PCIe NVMe incorporata. L’SSD offre velocità di lettura/scrittura sequenziali incredibili fino a 1.050/1.000 MB/s, rispettivamente, rendendo il T7 quasi due volte più veloce del precedente modello T5.

A differenza degli HDD, l’SSD T7 non ha parti mobili, quindi è più resistente agli urti. Inoltre, la sua solida struttura unibody in alluminio aggiunge ulteriore protezione, proteggendo i tuoi dati da cadute fino a 3 metri. Inoltre puoi usarlo senza preoccuparti del fatto che possa surriscaldarsi. Utilizza la tecnologia ePCM e Dynamic Thermal Guard per resistere e controllare il calore, in questo modo riuscirà a rimanere ad una temperatura ottimale anche a velocità elevate. Inoltre è dotato di un software integrato che ti aiuta ad impostare una password per i file. Puoi anche scaricare l’app mobile per smartphone e tablet Android.

Approfitta ora dello sconto del 52% e acquista questo SSD su Amazon e ricordati di abbonarti a Prime per sfruttare la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.