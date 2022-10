SSD SanDisk Extreme da 500GB: 29% di sconto su Amazon

L’SSD SanDisk Extreme Portatile da 500 GB offre trasferimenti ad alta velocità con velocità di lettura fino a 1.000 mb/s . Questo lo rende perfetto per salvare e modificare foto e video ad alta risoluzione. Con un grado di protezione IP55, resiste anche a pioggia, schizzi e polvere. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 114,39€ invece di 159,99€.

A livello di prestazioni non si può dire nulla: garantisce trasferimenti ad alte prestazioni ti consente di scaricare i file in un attimo. Ti permette inoltre di mantenere riservati i contenuti privati grazie alla crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password.

Grazie all’enorme capacità di archiviazione di 500 GB ad alta velocità, è ideale per l’archiviazione di foto, video e file audio ad alta risoluzione. L’SSD portatile SanDisk Extreme è perfetto per tutte le tue attività creative e professionali. Progettato per funzionare sia con Windows che con Mac, è dotato di un connettore USB 3.1 di tipo C e include anche un cavo da USB da tipo C e un adattatore da tipo C a tipo A. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon e ricordati inoltre che se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

