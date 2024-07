Pixel 9 e 9 Pro: svelati tutti i colori

Manca sempre meno all’evento di presentazione dei nuovi Pixel, fissato per il 13 agosto. E intanto, il web è letteralmente invaso da rumor e immagini promozionali che svelano sempre nuovi dettagli sui modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e sul tanto atteso Pixel 9 Pro Fold. Il design dei nuovi Pixel 9 si rinnova completamente. La fotocamera, ora a forma di pillola, è più integrata nel corpo dello smartphone. I bordi sono piatti e la scocca del Pixel 9 standard sarà lucida, mentre quella dei modelli Pro sarà opaca. Per quanto riguarda i colori, sarà possibile scegliere tra bianco, nero, verde e rosa.

Inoltre le immagini di AndroidHeadlines ci regalano uno sguardo ravvicinato alle nuove cover, caratterizzate da un design pulito e minimalista. E sempre secondo AndroidHeadlines, il Pixel 9 Pro avrà cinque opzioni di colore per le cover, verde escluso. Non sono mancate poi immagini promozionali, con la prima che mostra la differenza in termini di pollici tra Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro X, col primo che avrà uno schermo da 6,3 pollici e il secondo da 6,9 pollici. Ma soprattutto la sec0nda foto racconta il supporto software Google, con ben 7 anni di aggiornamenti, un record praticamente, ma anche la funzione legata all’intelligenza artificiale Pixel Screenshots, molto simile a Windows Recall, che permette di eseguire ricerche testuali all’interno delle immagini catturate, rendendo più facile ritrovare informazioni specifiche.

Immagini